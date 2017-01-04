Игрок «Боруссии» завершил карьеру после ужасной травмы (ВИДЕО)

Юный полузащитник дортмундской «Боруссии» Дарио Скудери не сможет продолжить карьеру по причине травмы из-за чего принял решение расстаться с большим футболом
Страшную травму 18-летний Скудери получил еще в сентябре в поединке Юношеской лиги УЕФА против «Легии» (2:0), сообщает «Сегодня».
Уже на 18-й минуте того поединка итальянский футболист неудачно постарался перехватить мяч, вследствие чего его нога уперлась в дерн и сломалась в нескольких местах. Помимо этого, травма была отягощена растяжением крестообразных связок колена и повреждением лодыжки.
В итоге за десять дней футболисту было проведено восемь сложнейших операций. Сейчас Скудери проходит процесс реабилитации. Его жизнь и здоровье находятся вне опасности, однако, по заверению врачей, играть в футбол на профессиональном уровне Скудери больше никогда не сможет.
Игрок завершил активную карьеру.
Видео: Mundo Deportivo.
Фото: PHL
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