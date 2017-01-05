МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Шанхай СИПГ дает 150 миллионов евро за игрока Боруссии Дортмунд

0

Пьер-Эмерик Обамеянг, фото BVB.de

Клуб китайской Cуперлиги Шанхай СИПГ нацелился на нападающего Боруссии Дортмунд.

Как сообщает итальянское издание  Gazzetta dello Sport китайский клуб из Шанхая после покупки бразильского хавбека Оскара из Челси за сумму равную 70 миллионам евро, хотят провернуть сделку размером в 150 миллионов евро, такие деньги они готовы отдать за габонского нападающего Боруссии Дортмунд Пьер-Эмерика Обамеянга.

Если такой переход состоится, то он станет самым дорогим в истории футбола, а сам игрок - самым высокооплачиваемым футболистом в мире. По личному соглашению клуб китайской Суперлиги готов платить Обамеянгу по 41 миллиону евро за сезон, это 850 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне нападающий провел за Боруссию 22 встречи во всех турнирах, забив при этом 20 голов и совершив 4 голевые передачи. Действующий контракт африканца с Черно-желтыми рассчитан до середины 2020 года.

Отметим, что Пьер-Эмерик Обамеянг летом 2013 года переходил из французского Сент-Этьена за 15 миллионов евро по данным трансфермаркета. И по информации того же источника рыночная стоимость футболиста на сегодня составляет 45 миллионов европейской валюты.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги:

Версия для печати
Загрузка...

Последние новости

00:09

Шанхай СИПГ дает 150 миллионов евро за игрока Боруссии Дортмунд

20:26

Курильщиков в США осталось всего 15%

19:22

ЦРУ и ФБР перенесли доклад Трампу о российских хакерах

18:20

Меркель и Олланд проигнорируют форум в Давосе

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Конфликт из-за счетчиков. Под Харьковом газовщиков обвинили в подделке документов

Конфликт из-за счетчиков. Под Харьковом газовщиков обвинили в подделке документов »

Запорожье

Возле ТРЦ "Украина" днём убили человека

Возле ТРЦ "Украина" днём убили человека »

Одесса

ФГИУ: остановка ОПЗ не будет иметь последствий для работников завода

ФГИУ: остановка ОПЗ не будет иметь последствий для работников завода »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.