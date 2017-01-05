Шанхай СИПГ дает 150 миллионов евро за игрока Боруссии Дортмунд

Клуб китайской Cуперлиги Шанхай СИПГ нацелился на нападающего Боруссии Дортмунд.

Как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport китайский клуб из Шанхая после покупки бразильского хавбека Оскара из Челси за сумму равную 70 миллионам евро, хотят провернуть сделку размером в 150 миллионов евро, такие деньги они готовы отдать за габонского нападающего Боруссии Дортмунд Пьер-Эмерика Обамеянга.

Если такой переход состоится, то он станет самым дорогим в истории футбола, а сам игрок - самым высокооплачиваемым футболистом в мире. По личному соглашению клуб китайской Суперлиги готов платить Обамеянгу по 41 миллиону евро за сезон, это 850 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне нападающий провел за Боруссию 22 встречи во всех турнирах, забив при этом 20 голов и совершив 4 голевые передачи. Действующий контракт африканца с Черно-желтыми рассчитан до середины 2020 года.

Отметим, что Пьер-Эмерик Обамеянг летом 2013 года переходил из французского Сент-Этьена за 15 миллионов евро по данным трансфермаркета. И по информации того же источника рыночная стоимость футболиста на сегодня составляет 45 миллионов европейской валюты.