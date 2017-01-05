Экс-чемпион мира по боксу подрался с тренером соперника (ВИДЕО)

Бывший чемпион мира по версии WBO Хуан Мануэль Лопес из Пуэрто-Рико дисквалифицирован на полгода за драку с тренером соперника

29 октября прошлого года боксер второго полулегкого веса Лопес победил своего соотечественника Васкеса нокаутом в 11-м раунде, сообщает «Сегодня».

После того, как рефери остановил бой, на ринг выбежал тренер Васкеса Альберто Ривера и нанес Лопесу несколько ударов. Боксер не сдержался и ответил.

Боксерская комиссия Пуэрто-Рико наказала Хуана Мануэля Лопеса дисквалификацией на шесть месяцев.

33-летний Лопес занимает 34-е место в рейтинге боксеров второго полулегкого веса.

Фото: boxing-mma.com

Видео: Thaboxingvoice