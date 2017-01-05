Судья удалил игрока «Порту» за то, что сам в него врезался

Судья матча Кубка лиги Португалии между «Порту» и «Морейренше» Луиш Годинью удалил полузащитника «Порту» Данилу за случайное столкновение с ним

Инцидент произошел на 80-й минуте матча, сообщает «Сегодня».

Арбитр встречи бежал спиной вперед и сам наткнулся на Данилу, после чего показал игроку желтую карточку, которая стала для игрока второй в матче.

Пять минут спустя судья удалил еще одного футболиста «Порту» Ясина Браими. В итоге игра закончилась победой «Морейренше» со счетом 1:0.

«Я пересмотрел этот эпизод более ста раз и до сих пор не могу понять, почему судья принял такое решение. Я видел много эпизодов в футболе, но этот был вне всяких сомнений самым позорным», – прокомментировал этот эпизод Данилу.

Фото: «Сегодня».