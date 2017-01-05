Новицки обошел Фишера по победам в НБА

Победа над «Вашингтоном» (113:105) в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) стала 853-й для форварда «Далласа» Дирка Новицки
Немецкий баскетболист занял шестую строчку в рейтинге игроков с наибольшим количеством выигранных матчей в НБА за все время, сообщает «Сегодня».
Он обогнал легендарного защитника Дерека Фишера.
Фото: «С-Э».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Дирк Новицкий, НБА, баскетбол
Последние новости
|
14:38
|
14:34
|
14:26
Решение регулятора по Qualcomm сэкономит Samsung и LG $825 миллионов
|
14:20
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0