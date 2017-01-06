Украинский футболист продолжит карьеру в Азербайджане

Украинский защитник Кирилл Петров, который на днях покинул донецкий «Олимпик», продолжит карьеру в Азербайджане

Как сообщает представитель футболиста Александр Панков, 26-летний игрок заключил контракт с бакинским «Нефтчи», сообщает «Сегодня».

Детали сделки не сообщаются, однако ранее в СМИ отмечалось, что контракт экс-игрока «Олимпика» с азербайджанским клубом будет рассчитан на полтора года.

Напомним, в нынешнем сезоне Петров принял участие в 15 матчах в Лиги Пари-Матч в которых он забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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