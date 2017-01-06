Украинский футболист продолжит карьеру в Азербайджане

Украинский защитник Кирилл Петров, который на днях покинул донецкий «Олимпик», продолжит карьеру в Азербайджане
Как сообщает представитель футболиста Александр Панков, 26-летний игрок заключил контракт с бакинским «Нефтчи», сообщает «Сегодня».
Детали сделки не сообщаются, однако ранее в СМИ отмечалось, что контракт экс-игрока «Олимпика» с азербайджанским клубом будет рассчитан на полтора года.
Напомним, в нынешнем сезоне Петров принял участие в 15 матчах в Лиги Пари-Матч в которых он забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Фото: Instagram
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
11:35
|
11:32
|
11:20
|
11:19
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0