В 40-градусный мороз в России играют в хоккей

Матч чемпионата России по хоккею с мячом «Водник» – «Волга» проходил в 40-градусный мороз и закончился победой хозяев – 1:0
Единственный гол на 88-й минуте забил Иван Козлов, сообщает «Сегодня».
«Водник» догнал «Волгу» в турнирной таблице. Обе команды уже обеспечили себе место в четверке сильнейших, которая продолжит борьбу за медали.
В 2001 году было сыграно два поединка при температуре минус 42: «Енисей» – «Сибскана» (в Красноярске) и «Саяны» – «Сибскана» (в Абакане).
Фото: Facebook
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