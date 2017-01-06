Биатлонисты отказались бойкотировать этапы в России

В Оберхофе состоялась встреча биатлонистов, на которой прошло обсуждение последнего допингового скандала в России
Спортсмены не поддержали инициативу француза Мартена Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира, по мнению которого Международный союз биатлонистов (IBU) применил недостаточные санкции в отношении фигурантов скандала, сообщает «Сегодня».
«Не будет никакого бойкота. Мы вышлем список наших требований IBU и посмотрим, что будет дальше», – сказал по итогам беседы чех Михал Шлезингр.
Негативно об идее бойкота высказались норвежцы Оле-Эйнар Бьорндален и Эмиль Хегле Свендсен.
Фото: «iSport.ua»
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
20:46
|
20:01
|
19:38
Нападающий «Флориды» вышел на пятое место по количеству голевых передач в НХЛ
|
18:56
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0