Игроку «Манчестер Сити» грозит 4 года дисквалификации

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри, который на правах аренды выступает за «Севилью», может быть дисквалифицирован на четыре года
Ранее стало известно, что испанское антидопинговое агентство проведёт расследование в отношении Насри, сообщает «Сегодня».
Французский футболист проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. Такой вид лечения может скрыть следы допинга. Внутривенная терапия запрещена ВАДА.
В нынешнем сезоне Самир Насри принял участие в 11 официальных матчах за «Севилью», забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.
Фото: mancity.com
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Теги: Манчестер Сити, Севилья, допинг, футбол
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