Игроку «Манчестер Сити» грозит 4 года дисквалификации

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри, который на правах аренды выступает за «Севилью», может быть дисквалифицирован на четыре года

Ранее стало известно, что испанское антидопинговое агентство проведёт расследование в отношении Насри, сообщает «Сегодня».

Французский футболист проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. Такой вид лечения может скрыть следы допинга. Внутривенная терапия запрещена ВАДА.

В нынешнем сезоне Самир Насри принял участие в 11 официальных матчах за «Севилью», забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

Фото: mancity.com