Украинская теннисистка проиграла парный финал в Китае

Украинская теннисистка Ольга Савчук не сумела выиграть парный титул на турнире WTA Shenzhen Open с призовым фондом $750 000 в Шэньчжэне (Китай)
В финале румынско-украинский дуэт Ролука Олару/Ольга Савчук, посеянный под третьим номером, уступил чешско-китайской паре Андреа Главачкова/Шуай Пен (второй номер посева) со счетом 1:6, 5:7, сообщает «Сегодня».
Поединок продолжался 1 час 20 минут.
Фото: tennisplanet.me
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