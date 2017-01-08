Украинская теннисистка проиграла парный финал в Китае

Украинская теннисистка Ольга Савчук не сумела выиграть парный титул на турнире WTA Shenzhen Open с призовым фондом $750 000 в Шэньчжэне (Китай)

В финале румынско-украинский дуэт Ролука Олару/Ольга Савчук, посеянный под третьим номером, уступил чешско-китайской паре Андреа Главачкова/Шуай Пен (второй номер посева) со счетом 1:6, 5:7, сообщает «Сегодня».

Поединок продолжался 1 час 20 минут.

Фото: tennisplanet.me