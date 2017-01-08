Украинка стала 15-й в гонке преследования на Кубке мира

Француженка Мари Дорен-Абер победила в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия)

Дорен-Абер с двумя промахами преодолела дистанцию за 34 минуты 33,3 секунды, сообщает «Сегодня».

Второй стала чешка Габриэла Коукалова (+38,8 секунды; 3 промаха), третье место заняла представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен (+1.19,1;4).

Лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая с пятью промахами заняла 15-е место.

Результаты гонки преследования у женщин:

1. Мари Дорэн Абер (1+0+0+1) 34:33.3

2. Габриэла Коукалова (0+0+1+2) +38.8

3. Кайса Макаряйнен (1+0+1+2) +1:12.0

...

15. Юлия Джима (0+0+2+3) +3:19.9

39. Анастасия Меркушина (1+3+1+1) +4:43.1

47. Юлия Журавок (0+0+2+2) +7:04.6

Елена Пидгрушная (0+1+3+) – не финишировала

Фото: «Комментарии».