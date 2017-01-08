Французы выиграли Кубок Хопмана

Французские теннисисты Ришар Гаске и Кристина Младенович переиграли сборную США и стали победителями Кубка Хопмана, который завершился в австралийском Перте
Гаске в одиночной встрече обыграл Джека Сока со счетом 6:3, 5:7, 7:6, но после Младенович уступила Коко Вандевеге – 4:6, 5:7, сообщает «Сегодня».
Победитель турнира определялся в смешанной парной встрече, в которой сильнее оказались французы – 4:1, 4:3.
Сборная Франции становилась победительницей Кубка Хопмана в 2014 году. Тогда за команду выступали Жо-Вильфрид Цонга и Ализе Корне.
Фото: ttenis.info.
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Теги: теннис, Франция, Кубок Хопмана
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