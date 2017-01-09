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Украинка стала пятой на масс-старте Кубка мира по биатлону

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Джима показала отличный ход

В немецком Оберхофе прошел женский масс-старт Кубка мира по биатлону

Чешка Габриэла Коукалова по пути к «золоту» спокойно раздавала воздушные поцелуи и обменивалась приветствиями с тренерами, сообщает «Сегодня».

Преимущество Коукаловой стало подавляющим после того, как уже на первой стрельбе «отвалилась» ее главная соперница Кайса Макарайнен, промазавшая четыре раза. Не пошла стрельба и у Мари Доран-Абер, что открыло путь Габриэле к легкой победе.

Украинка Юлия Джима показала отличный ход, но два промаха на первой стойке не позволили ей побороться за пьедестал. 

Результаты масс-старта:

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 37.20,5 (0+0+0+0)
2. Лаура Далмайер (Германия) – +31,5 (0+0+1+0)
3. Ева Пускарчикова (Чехия) – +45,3 (0+0+0+0)
...
5. Юлия Джима – +1.12,6 (1+0+2+0)
16. Елена Пидгрушная – +2.06.9 (0+0+2+0)

Фото: «Комментарии».

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Теги: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, биатлон

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