Награда Ференца Пушкаша за лучший гол года досталась футболисту из Малайзии (ВИДЕО)

Игрок малазийского клуба «Пулау Пинанг» Фаиза Субри получил награду Ференца Пушкаша за лучший гол года во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе

Субри отличился с прямого удара со штрафного в матче против «Паханга» в рамках чемпионата страны, сообщает «Сегодня».

Награда Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. В прошлом году ее выиграл Венделл Лира из клуба «Гоянезия», Бразилия.

Видео: Football Transfers

Фото: volgograd-fc.ru