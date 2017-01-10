Награда Ференца Пушкаша за лучший гол года досталась футболисту из Малайзии (ВИДЕО)
10/01/2017 08:20
Игрок малазийского клуба «Пулау Пинанг» Фаиза Субри получил награду Ференца Пушкаша за лучший гол года во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе
Субри отличился с прямого удара со штрафного в матче против «Паханга» в рамках чемпионата страны, сообщает «Сегодня».
Награда Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. В прошлом году ее выиграл Венделл Лира из клуба «Гоянезия», Бразилия.
Видео: Football Transfers
Фото: volgograd-fc.ru
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