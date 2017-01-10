Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» получили специальную награду от ФИФА

Во время торжественной церемонии вручения наград лучшим представителям мирового футбола The Best FIFA Football Awards 2016 была вручена специальная награда Fifa Fan болельщикам Ливерпуля и дортмундской «Боруссии»

Во время матча Лиги Европы между этими командами фанаты вместе спели знаменитый хит You´ll Never Walk Alone, который является гимном обеих коллективов, сообщает «Сегодня».

Таким образом они почтили память жертв трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, унесшая жизнь 96 болельщиков «красных», а еще 766 человек получили повреждения различной степени тяжести.

На награду претендовали болельщики голландского клуба «Ден Хааг», а также поклонники сборной Исландии – главной сенсации Евро-2016.

Фото: witter.com/FIFAcom