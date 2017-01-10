Форвард «Кливленд Кавальерс» 10 000 раз попал в кольцо с игры в НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против «Финикс Санз» (120:116) достиг отметки в 10 000 попаданий в кольцо с игры
Это сделало нападающего 14-м игроком в истории НБА, которому удалось показать подобную результативность, сообщает «Сегодня».
Из действующих баскетболистов только форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки реализовал больше бросков с игры, чем Леброн: на счету немца 10 445 попаданий.
Первое место удерживает Карим Абдул-Джаббар с показателем в 15 837 попаданий за карьеру.
Фото: Наталья Ильина.
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Теги: НБА, баскетбол, ЛеБрон Джеймс
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