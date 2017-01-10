Форвард «Кливленд Кавальерс» 10 000 раз попал в кольцо с игры в НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против «Финикс Санз» (120:116) достиг отметки в 10 000 попаданий в кольцо с игры

Это сделало нападающего 14-м игроком в истории НБА, которому удалось показать подобную результативность, сообщает «Сегодня».

Из действующих баскетболистов только форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки реализовал больше бросков с игры, чем Леброн: на счету немца 10 445 попаданий.

Первое место удерживает Карим Абдул-Джаббар с показателем в 15 837 попаданий за карьеру.

Фото: Наталья Ильина.