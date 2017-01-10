Украинская теннисистка с победы стартовала на турнире в Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире WTA в Хобарте (Австралия)
В матче первого раунда Цуренко уверенно обыграла испанку Силвию Солер-Эспиносу со счетом 6:2, 6:3, сообщает «Сегодня».
После ряда отказов, в основной сетке турнира произошли изменения. Теперь Цуренко во втором раунде сыграет с победителем матча Йохана Ларссон – Кристина Плишкова.
Фото: Instagram
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