ФИФА получит миллиарды за увеличение команд на ЧМ

В сети появилась копия документа, в которой указана возможная прибыль ФИФА при различных вариантах увеличения числа участников, а также в зависимости от изменения формулы проведения чемпионата мира

В ближайшее время на Совете ФИФА в Цюрихе будет официально объявлено о расширении числа команд – участниц мирового первенства до 48, сообщает «Сегодня».

Предполагается, что cуммарный доход может составить от 5,520 до 6,495 миллиарда долларов.

Фото: PHL.