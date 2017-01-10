ФИФА получит миллиарды за увеличение команд на ЧМ

В сети появилась копия документа, в которой указана возможная прибыль ФИФА при различных вариантах увеличения числа участников, а также в зависимости от изменения формулы проведения чемпионата мира
В ближайшее время на Совете ФИФА в Цюрихе будет официально объявлено о расширении числа команд – участниц мирового первенства до 48, сообщает «Сегодня».
Предполагается, что cуммарный доход может составить от 5,520 до 6,495 миллиарда долларов.
Фото: PHL.
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