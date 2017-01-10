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Спорт

Украинского чемпиона мира по шашкам дисквалифицировали на три года

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Аникеев дважды стал Чемпионом Украины в классической и быстрой программе

Правление Международной федерации шашек (IDF) приняло решение во второй раз дисквалифицировать украинского чемпиона мира Юрия Аникеева - теперь уже на 3 года 

Решение было принято еще 16 декабря 2016 года, но обнародовано только сейчас, спустя почти месяц, сообщает «УНИАН».

В заявлении IDF отмечается: «Рассмотрены многократные случаи нарушения этического кодекса IDF (пункты 2.2.4 и 2.2.8) международным гроссмейстером Юрием Аникеевым (Украина) после его отстранения от чемпионата Европы по шашкам-64 2016 года. В соответствии с этическим кодексом IDF (пункт 3.7.) правление IDF приняло решение отстранить Юрия Аникеева (Украина) на три года до 15 декабря 2019 года от участия во всех соревнованиях, проводимых IDF. Решение руководства IDF не имеет цели преследования Юрия Аникеева за то, что он житель Украины и его политические убеждения, или устранения конкурента, как он неоднократно пытался представить в украинской прессе, комментируя свое отстранение от участия в чемпионате Европы по шашкам-64 2016 года в Тбилиси, Грузия. На чемпионате Европы в Грузии г-ну Аникееву были предложены варианты выхода из ситуации, разъяснена позиция IDF и необходимость соблюдать Этический кодекс. К сожалению после этого г-н Аникеев встал на путь лжи и оскорблений в СМИ. Еще раз было подчеркнуто, что Международная федерация шашек IDF за последние годы сделала большой шаг вперед по развитию шашек-64 и вышла на новый уровень проведения официальных соревнований. Взаимоотношения между Международной федерацией шашек IDF и участниками шашечных мероприятий регламентированы Уставом федерации и Этическим кодексом. Все участники мероприятий федерации имеют не только права, но и обязанности. Соблюдение корпоративной этики является необходимым условием для дальнейшего развития и продвижения шашек-64 в мире».

Произошло это через несколько дней после того как на Чемпионате Украины в Днепре 11 декабря 2016 года международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев дважды стал Чемпионом Украины в классической и быстрой программе и второй год подряд подтвердил статус лучшего спортсмена Украины в шашках-64.

Сейчас ФШУ (Федерация шашек Украины) и Министерство молодежи и спорта Украины изучают это решение,чтобы сделать официальное заявление.

Напомним, в ноябре министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал отстранение лучшего игрока Украины от участия в Чемпионате Европы по шашкам-64 в Грузии спортивным терроризмом и нарушением Европейской Конвенции о правах человека (пункт 10. Свобода слова).

Ни на одно официальное обращение ФШУ и Юрия Аникеева к руководителю Международной федерации шашек Владимиру Лангину (Россия) привести конкретные факты, которые стали основой дисквалификации, так и не было получено официального ответа.

Фото: salou-open.nl

 

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Теги: Юрий Аникеев, шашки, дисквалификация

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