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Спорт

ECA против увеличения числа участников ЧМ-2026

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ECA выступает против расширения чемпионата мира

Ассоциация европейских клубов (ECA) выразила недовольство увеличением числа участников финальной части футбольного чемпионата мира, назвав решение ФИФА политическим

Во вторник в Цюрихе совет ФИФА принял единогласное решение об увеличении числа команд-участниц чемпионата мира по футболу с 32 до 48, сообщает «Сегодня».

«ECA заявляет, что она принципиально выступает против расширения чемпионата мира. Мы считаем, что это решение было принято скорее по политическим, а не по спортивным причинам, и под значительным политическим давлением. И это вызывает сожаление», – говорится в заявлении на сайте ECA.

«Мы не видим достоинств в изменении нынешнего формата, который доказал, что является идеальной формулой проведения турнира со всех точек зрения. Кроме того, вызывает вопросы поспешность такого важного решения по отношению к турниру, который пройдет только через девять лет. Оно было принято без должного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами», – отмечается в сообщении.

ECA подробно проанализирует влияние и последствия применения нового формата и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполкома организации, запланированном на конец января.

Фото: «Комментарии» 

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Теги: ECA, ФИФА, чемпионат

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