В Цюрихе обокрали ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о краже шести подарочных часов, совершенной незадолго до начала премии «The Best» в Цюрихе, на которой была представлена команда года по версии организации, а Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом

Похищенные часы были предназначены для лиц, награжденных премией «The Best», сообщает «Вести».

В итоге Роналду, лучший тренер года Клаудио Раньери, обладательница звания лучшей футболистки - 2016 Карли Ллойд и другие отмеченные ФИФА спортивные деятели были вынуждены довольствоваться более дешевой версией часов марки Hublot, в то время как каждый украденный экземпляр стоил 92 тысячи евро.

В ближайшие дни шесть главных лиц уходящего футбольного года все-таки получат часы модели «Bing Bang Football´ от Hublot, которые ФИФА намеревалась вручить им на церемонии в Цюрихе.

Фото: сайт ФК «Металлист».