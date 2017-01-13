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Спорт

Севилья и Реал выдают яркий матч, но дальше идут мадридцы

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Рамос и Бензема вытащили ничью для Реала

Уступая по ходу встречи «Сливочные» проявили характер и на последних минутах игры сравняли счет.

«Галактикос» ехали в Севилью уже имея за плечами домашний результат 3-0 в их пользу, по этому рулевой столичной команды, решил поберечь лидеров, Карим Бензема остался на скамейке запасных, а Криштиану Ронладу и вовсе не отправился на этот выезд. Судя по всему, португалец остался дома для накопления сил перед игрой с той же Севильей, но уже в рамках другого турнира - Ла Лиги (Чемпионата Испании). 

Страт игры остался за хозяевами они были сверх мотивированны и настроены на эту игру, решив показать гостям, что легкой прогулки здесь не будет. И уже на 10 минуте матча Севилья распечатала ворота Кико Касильи, но им в этом помог защитник бланкос Данило, который срезал мяч в свои ворота при попытке его перехватить. Больше голов в первом тайме не забивали.

Настоящая феерия и футбольный праздник разгорелся во второй половине игры, подопечные Зинедина Зидана сравняли счет, после неудачно разыгранного углового севильцами и провели молниеносную контратаку, Асенсио убежал в прорыв по левому флангу и завершил свой проход ударом между ног голкиперу круглый отскочив от штанги оказался в сетке.

54 минута стала голевой на этот раз отличился недавно перешедший на правах аренды из Интера - Стеван Йоветич, Эскудеро совершил прицельный навес с левого фланга, а черногорец метров с 8 поразил цель. К 78 минуте завертелась серьезная интрига, Иборра воспользовался оплошностью вратаря «Сливочных» не сыгравшего на выходе, тем самым дав возможность испанцу поразить пустые ворота. Но непоколебымый капитан Реала, Серхио Рамос всегда готов прийти на помощь, когда его команда нуждается в этом. 

Удачно подставился под толчок в спину Каземиро в чужой штрафной и заработал право на пробитие пенальти. К точке подошел центральный защитник, лидер и капитан Мадрида - Серхио Рамос, он уверенно переиграл Давида Сорию, пустив игровой снаряд по центру ворот в стиле Паненки. На этом гости из столицы не успокоились и выровняли счет на табло усилиями Карима Бензема, который наказал за нерасторопность защитников «Нервионцев», француз ударом с помощью рикошета отправил мяч в сетку. 

Таким образом, Реал не только выходит в четвертьфинал Кубка Короля (Испании) с общим счетом 6-3, но и бьет рекорд, принадлежавший ранее Барселоне сине-гранатовые, не проигрывали на протяжении 39 игр, теперь же новый рекорд установила команда Зидана не проигрывая в течении 40 матчей.

Севилья — Реал 3:3
Голы: Данило, 10 (в свои ворота), Йоветич, 53, Иборра, 77 — Асенсио, 48, Рамос, 83 (с пенальти), Бензема, 90+3

Севилья: Сория — Рами, Ленгле, Меркадо (Витоло, 65) — Эскудеро, Сарабия, Иборра, Краневиттер, Корреа (Йоветич, 45) — Бен Йеддер, Вьетто (Насри, 55)

Реал: Касилья — Данило, Рамос, Начо, Марсело — Кроос, Асенсио, Каземиро — Мората (Бензема, 76), Васкес (Карвахаль, 64), Мариано Диас (Ковачич, 58)

Предупреждения:  Меркадо, Иборра, Йоветич — Лукас Васкес, Ковачич, Касилья, Каземиро, Марсело

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Теги: Севилья, Реал Мадрид, Кубок Испании, футбол

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