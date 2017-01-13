«Динамо» продало бразильского футболиста

«Динамо» продало бразильскому «Палмейрасу» вторую половину прав на полузащитника Дуду
Сделку оформилив конце 2016 года, сообщает «Сегодня».
Первые 50% прав на игрока бразильцы приобрели 11 января 2015 года.
Вернувшись на родину в начале позапрошлого года Дуду отыграл за «Палмейрас» 55 матчей, в которых отличился 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. В пассиве вингера имеются 9 желтых карточек.
До «Динамо» и «Палмейрас» в карьере 25-летнего полузащитника были «Гремио» (42 матча, 5 голов), «Коритиба» (21 поединок) и «Крузейро» (16 встреч).
Фото: palmeiras.com.br
:
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
09:06
|
09:05
|
09:02
|
08:44
Генпрокурор Луценко намерен в суде поддержать обвинение Януковича в госизмене
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0