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Клуб с самым дорогим составом в мире имеет полумиллиардные долги

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Чистый долг «МЮ» увеличился на 25%

УЕФА опубликовала суммы чистого долга среди европейский футбольный клубов

Худший показатель имеет «Манчестер Юнайтед», сообщает «Сегодня».

В течение последних 5 лет средний объем долга футбольных клубов снижается, что отчасти связано с введением со стороны УЕФА финансового фэйр-плей.

По итогам 2016 года «Манчестер Юнайтед» добился рекордной отметки в статье доходов – 513 миллионов фунтов. Однако за этот же период чистый долг «МЮ» увеличился на 25%.

«Красные дьяволы» имеют самый дорогой состав в мире – стоимость подопечных Жозе Моуринью оценивается в 718 миллионов евро.

ТОП-10 европейских клубов с чистым долгом:

1. «Манчестер Юнайтед» (536 млн евро)
2. «Бенфика» (336 млн евро)
3. «Интер» (306 млн евро)
4. «Валенсия» (285 млн евро)
5. КПР (279 млн евро)
6. «Милан» (249 млн евро)
7. ЦСКА (224 млн евро)
8. «Галатасарай» (222 млн евро)
9. «Ювентус» (209 млн евро)
10. «Рома» (208 млн евро)

Фото: dynamo.kiev.ua.

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Теги: Манчестер Юнайтед, долги, футбол

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   © «Комментарии:», 2016

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