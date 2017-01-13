Умер главный тренер сборной Англии

Футбольный тренер Грэм Тейлор, возглавлявший сборную Англии с 1990 по 1993 год, скончался на 73-м году жизни

Причиной смерти могла послужить остановка сердца, говорится в заявлении семьи тренера, сообщает «Сегодня».

На протяжении карьеры Тейлор работал тренером в английских «Уотфорде», «Астон Вилле» и «Вулверхэмптоне».

В 1990 году он возглавил сборную Англии, с которой пробился на чемпионат Европы 1992 года. На турнире в Швеции англичане заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. В 1993 году национальная команда Англии неудачно завершила отбор на чемпионат мира 1994 года, после чего Тейлор подал в отставку.

Тренерскую карьеру он завершил в 2003 году.

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