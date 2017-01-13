Умер главный тренер сборной Англии

Футбольный тренер Грэм Тейлор, возглавлявший сборную Англии с 1990 по 1993 год, скончался на 73-м году жизни
Причиной смерти могла послужить остановка сердца, говорится в заявлении семьи тренера, сообщает «Сегодня».
На протяжении карьеры Тейлор работал тренером в английских «Уотфорде», «Астон Вилле» и «Вулверхэмптоне».
В 1990 году он возглавил сборную Англии, с которой пробился на чемпионат Европы 1992 года. На турнире в Швеции англичане заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. В 1993 году национальная команда Англии неудачно завершила отбор на чемпионат мира 1994 года, после чего Тейлор подал в отставку.
Тренерскую карьеру он завершил в 2003 году.
Фото: PHL
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Грэм Тейлор, смерть, футбол
Последние новости
|
19:04
|
19:03
|
18:53
В российской глубинке жена облила мужа Боярышником и подожгла
|
18:31
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0