Сборные Украины по волейболу узнали соперников по Евролиге

В Люксембурге состоялась жеребьевка группового этапа Европейской лиги по волейболу, где своих соперников узнали сборные Украины

В мужском турнире сборная Украины попала в Группу В, где сыграет с командами Дании, Венгрии и Израиля, сообщает «УНИАН».

В женских соревнованиях украинки, также в Группе В, сырают с командами Франции, Черногории и Грузии.

Соревнования состоятся в июне 2017 года.

Европейская лига - соревнования для «второго эшелона» команд континента, которые не входят в волейбольную элиту.

Сильнейшие команды континента сражаются с ведущими сборными в Мировой лиге.

Сборные Украины впервые примут участие в турнире.

Фото: cev.lu