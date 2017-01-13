Украинцы узнали соперников на Australian Open

Состоялась жеребьевка основной сетки первого в этом сезоне турнира «Большого Шлема»

Украинцам попались сложные соперники: и в мужском и в женском разряде наши теннисисты сыграют с лидерами мирового рейтинга – Энди Марреем и Ангелик Кербер, сообщает «Сегодня».

Мужской одиночный разряд:

(1) Энди Маррей (Великобритания) — Илья Марченко (Украина)

Александр Долгополов (Украина) — Борна Чорич (Хорватия)

Женский одиночный разряд

(11) Элина Свитолина (Украина) — Галина Воскобоева (Казахстан)

(1) Ангелик Кербер (Германия) — Леся Цуренко (Украина)

(13) Венус Уильямс (США) — Катерина Козлова (Украина)

Катерина Бондаренко (Украина) — (21) Каролин Гарсия (Франция)

Козлова играла с Уильямс-старшей в первом раунде предыдущего турнира «Большого Шлема» – Открытого чемпионата США-2016 и уступила в трех партиях.

Фото: ttenis.info.