Украинцы узнали соперников на Australian Open

Состоялась жеребьевка основной сетки первого в этом сезоне турнира «Большого Шлема»
Украинцам попались сложные соперники: и в мужском и в женском разряде наши теннисисты сыграют с лидерами мирового рейтинга – Энди Марреем и Ангелик Кербер, сообщает «Сегодня».
Мужской одиночный разряд:
(1) Энди Маррей (Великобритания) — Илья Марченко (Украина)
Александр Долгополов (Украина) — Борна Чорич (Хорватия)
Женский одиночный разряд
(11) Элина Свитолина (Украина) — Галина Воскобоева (Казахстан)
(1) Ангелик Кербер (Германия) — Леся Цуренко (Украина)
(13) Венус Уильямс (США) — Катерина Козлова (Украина)
Катерина Бондаренко (Украина) — (21) Каролин Гарсия (Франция)
Козлова играла с Уильямс-старшей в первом раунде предыдущего турнира «Большого Шлема» – Открытого чемпионата США-2016 и уступила в трех партиях.
Фото: ttenis.info.
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Теги: Украина, теннис, Australian Open
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