Сборная Украины по биатлону стала третьей в Кубке наций

Женская сборная Украины по биатлону после эстафетной гонки Кубка мира в Рупольдинге поднялась на 3-ю строчку в зачете Кубка наций
Об этом сообщает НОК Украины.
Первая пятерка зачета Кубка наций-2016/17 по биатлону выглядит следующим образом:
1. Германия - 3265
2. Франция - 3235
3. Украина - 2708
4. Чехия - 2703
5. Норвегия - 2700
Фото: facebook.com/olympicua
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Теги: Кубок наций, биатлон, Украина
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