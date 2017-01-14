Сборная Украины по биатлону стала третьей в Кубке наций

Женская сборная Украины по биатлону после эстафетной гонки Кубка мира в Рупольдинге поднялась на 3-ю строчку в зачете Кубка наций

Об этом сообщает НОК Украины.

Первая пятерка зачета Кубка наций-2016/17 по биатлону выглядит следующим образом:

1. Германия - 3265

2. Франция - 3235

3. Украина - 2708

4. Чехия - 2703

5. Норвегия - 2700

Фото: facebook.com/olympicua