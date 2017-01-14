Украинец помог «Карабюкспору» выиграть (ВИДЕО)

Бывший форвард «Шахтера» Евгений Селезнев провел свой первый поединок в чемпионате Турции
«Карабюкспор» на своем поле принимал «Акхисар Беледиеспор», сообщает «Сегодня».
Селезнев вышел в стартовом составе своей команды и провел весь матч.
Результативными действиями украинский форвард отличиться не смог, а вот на последней минуте матча схлопотал первый для себя в Турции «горчичник».
«Карабюкспор» смог вырвать победу благодаря прекрасно исполненному на 81-й минуте штрафному от 30-летнего румынского хавбека Ясмина Латовлевича.
Фото: echpoznan.pl
Видео: Buyuk Energi
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Селезнев, Карабюкспор, футбол, Турция
Последние новости
|
20:52
|
20:32
|
19:46
|
19:27
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0