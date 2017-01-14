Челси уверенно переиграл Лестер

Подопечные Антонио Конте благодаря голам Маркуса Алонсо и Педро Родригеса разбили в гостях Лестер.

Исходя из вывески поединка, это был один из центральных матчей в туре, так как встречались действующий чемпион Лестер и лидер текущего сезона Челси на поле «Лис» - «Кинг Пауэр Стэдиум». В составе гостей была только одна кадровая проблема и имя ей - Диего Коста, который славится своим непростым характером решивший повздорить с тренерским штабом клуба и не поехал с командой на выезд в Лестер.

Но все эти пред игровые неприятные истории кажется не повлияли в целом на футболистов, они сумели организовать быстрый мяч. Уже на 6 минуте быстро сориентировавшийся в чужой штрафной Эден Азар точной передачей нашел свободного и никем не прикрытого Маркуса Алонсо, который в свою очередь обводящим ударом распечатал ворота Лестера. Стоит отдать должное хозяевам за то, что они расклеились после первого пропущенного гола и старались из разу в раз подойти к штрафной соперника, но к реальной угрозе эти подходы не приводили.

Первый тайм завершился с минимальным перевесом лондонцев в счете. Вторая половина встречи, для подопечных Клаудио Раньери началась также плохо, как и первая, 51 минута и вновь Маркус Алонсо оказался в нужное время в нужном месте он был первым на подборе укротив мяч, нанес по нему удар и тот после серии рикошетов от игроков в синей форме материализовался в сетке.

Спустя 20 минут лондонцы окончательно добили противника, оформив третье взятие ворот, Каспер Шмейхель не совсем удачно сыгравший на выходе позволил после прострела Виллиана, отличится Педро Родригесу, испанец головой отправил игровой снаряд в сетку.

Как итог, действующий лидер чемпионата сильнее действующего чемпиона и добавляет в свою общую копилку очередные 3 очка. Лестер не набрав ни одного пункта в этой встрече остается на 15 позиции в турнирной таблице с 21 баллом в активе, после 21-го сыгранного тура.

Лестер — Челси - 0:3

Голы: Алонсо, 6, 51, Педро, 71

Лестер: Шмайхель — Фухс, Морган, Хут (Оказаки, 60), Чилвелл — Менди — Муса (Грэй, 71), Дринквотер, Ндиди, Олбрайтон (Симпсон, 71) — Варди

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл — Мозес, Канте, Матич, Алонсо — Виллиан (Батшуайи, 84), Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84)