Кубок шести наций признан самым посещаемым турниром в мире

Регбийный Кубок шести наций занял первую строчку в рейтинге наиболее посещаемых спортивных соревнований планеты за последние 5 лет
Это стало известно в результате публикации отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Сегодня».
В 2015 году турнир посетило свыше миллиона болельщиков, а средняя посещаемость каждого отдельно взятого матча равна 72 000 человек.
На втором месте расположилась американская НФЛ, средняя численность которой в 2015 году составила порядка 68 400 зрителей. На третьем – чемпионат мира по футболу 2014 года, который проводился в Бразилии. Его средняя посещаемость равна 53 592 болельщиков.
Помимо Кубка шести наций в рейтинг попал и регбийный Кубок мира. Он занял итоговую 4 строчку. В 2015 году его посетило почти 2,5 миллиона болельщиков при средней посещаемости порядка 51 621 человек.
Фото: rugger.info
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Теги: Кубок шести наций, регби, УЕФА
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