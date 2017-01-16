Назван самый дорогой футболист в мире

CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира

Самым дорогим футболистом мира на данный момент является форвард «Барселоны» Неймар (246,8 млн. евро), опережающий партнера по команде Лионеля Месси (170,5 млн.) и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба (155,3 млн.), сообщает «Сегодня».

Самый дорогой голкипер – Ян Облак ("Атлетико», 59,8 млн.), центральный защитник – Рафаэль Варан ("Реал», 64 млн.), фланговый защитник – Эктор Бельерин ("Арсенал», 70,3 млн.).

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

1. Неймар ("Барселона") – 246,8 миллиона евро

2. Месси ("Барселона") – 170,5

3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3

4. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 150,4

5. Луис Суарес ("Барселона") – 145,2

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 139,2

7. Криштиану Роналду ("Реал") – 126,5

8. Пауло Дибала ("Ювентус") – 113,8

9. Деле Алли ("Тоттенхэм") – 110,5

10. Эден Азар ("Челси") – 101,5

Фото: rus-img2.com.