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Назван самый дорогой футболист в мире

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Самыми дорогим футболистами мира являются Неймар и Месси

CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира

Самым дорогим футболистом мира на данный момент является форвард «Барселоны» Неймар (246,8 млн. евро), опережающий партнера по команде Лионеля Месси (170,5 млн.) и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба (155,3 млн.), сообщает «Сегодня».

Самый дорогой голкипер – Ян Облак ("Атлетико», 59,8 млн.), центральный защитник – Рафаэль Варан ("Реал», 64 млн.), фланговый защитник – Эктор Бельерин ("Арсенал», 70,3 млн.).

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

1. Неймар ("Барселона") – 246,8 миллиона евро
2. Месси ("Барселона") – 170,5
3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3
4. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 150,4
5. Луис Суарес ("Барселона") – 145,2
6. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 139,2
7. Криштиану Роналду ("Реал") – 126,5
8. Пауло Дибала ("Ювентус") – 113,8
9. Деле Алли ("Тоттенхэм") – 110,5
10. Эден Азар ("Челси") – 101,5

Фото: rus-img2.com.

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Теги: Неймар, Месси, футбол

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