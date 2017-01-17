В АПЛ хотят дисквалифицировать футболистов за симуляцию

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает возможность введения дисквалификации за симуляцию

Руководящий орган должен изучить правила, которые действуют в чемпионате Шотландии, а именно дисквалификацию на два матча за «нырки», сообщает «Сегодня».

Решение о наказании принимает специальная комиссия, которая после игр рассматривает спорные эпизоды.

Председатель футбольной ассоциации Англии Грег Кларк заинтересован в введении данного правила.

Ранее главный тренер «Вест Бромвич» Тони Пьюлис в одном из интервью сказал, что если начать выписывать симулянтам дисквалификации, «нырки» быстро прекратятся.

Фото: volgograd-fc.ru