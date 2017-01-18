Украинский теннисист зачехлил ракетку на Australian Open

Украинский теннисист Александр Долгополов завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде
В стартовом матче украино-австрийский дуэт Долгополов/Мельцер в упорной борьбе уступил пятым сеяным – испанской паре Фелисиано Лопес/Марк Лопес – 4:6, 6:3, 4:6, сообщает «Сегодня».
Напомним, украинец продолжает борьбу на турнире в одиночном разряде, где он вчера преодолел стартовый барьер в виде хорвата Борны Чорича.
Фото: «Корреспондент.net».
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Теги: Australian Open, Долгополов, теннис
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