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Украинский теннисист зачехлил ракетку на Australian Open

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Долгополов завершил выступления

Украинский теннисист Александр Долгополов завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде

В стартовом матче украино-австрийский дуэт Долгополов/Мельцер в упорной борьбе уступил пятым сеяным – испанской паре Фелисиано Лопес/Марк Лопес – 4:6, 6:3, 4:6, сообщает «Сегодня».

Напомним, украинец продолжает борьбу на турнире в одиночном разряде, где он вчера преодолел стартовый барьер в виде хорвата Борны Чорича.

Фото: «Корреспондент.net».

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Теги: Australian Open, Долгополов, теннис

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