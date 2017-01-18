Спортсмены массово отказываются от российского флага

Российские легкоатлетки Анжелика Сидорова, Анастасия Калина и Елена Коробкина подали индивидуальные заявки на участие в международных стартах в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF)

«Еще три заявки на участие в международных турнирах отправлены в IAAF через ВФЛА – от Анжелики Сидоровой, Анастасии Калины и Елены Коробкиной», - сказал президент ФЛА Дмитрий Шляхтин, сообщают «Вести».

Ранее от российского флага отказался чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина.

В ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD, сообщает СЭ. В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Если российским спортсменам одобрят индивидуальные заявки, то они будут выступать на международных соревнованиях под флагом IAAF. Как ожидается, потом спортивных эмигрантов будет расти - под флагом России легкоатлеты не смогут выступать в том числе и в коммерческих турнирах, где зарабатывают себе на жизнь.

Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года в прыжках с шестом, Коробкина - чемпионка Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 м, Калина - чемпионка России в беге на 1500 м.

Фото: «Вести».