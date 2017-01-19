Два британских спринтера попали в ДТП

Два британских спринтера Джеймс Эллингтон и Найджел Левайн получили серьезные травмы в автокатастрофе на Тенерифе
Сейчас оба спортсмена находятся в больнице в сознании и стабильном состоянии, сообщает «Сегодня».
Левайн – чемпион Европы в эстафете и участник Лондона-2012, Эллингтон – двукратный чемпион Европы и участник Лондона-2012 и Рио-2016.
Фото: PHL
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