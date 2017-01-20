«Динамо» объявило о расставании с Макаренко

В конце декабря 2016 года подошел к концу контракт защитника Евгения Макаренко с киевским «Динамо»
Футболист является воспитанником «Динамо», сообщает «Сегодня».
После выступлений в сезоне 2012/2013 в аренде в составе ужгородской «Говерлы», вернулся в Киев и дебютировал в основной команде клуба 18 августа 2013 года, выйдя на поле в домашнем матче чемпионата Украины против симферопольской «Таврии» (2:0).
С того времени провел за «Динамо» во всех турнирах (чемпионат, Кубок, Суперкубок, еврокубки) 61 матч, отличившись двумя забитыми мячами. Также имеет в своем активе три матча в составе национальной сборной Украины.
Дважды стал чемпионом Украины (2015, 2016 гг.), дважды выиграл Кубок Украины (2014, 2015 гг).
Фото: ФК «Динамо».
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