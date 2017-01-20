Клуб АПЛ лучший в рейтинге потраченых/заработанных денег

«Тоттенхэм» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Челси» на 7 очков

«Шпоры» лидеры среди команд Топ-6 по одному весьма интересному рейтингу, сообщает «Корреспондент.net».

«Тоттенхэм» за последние 4 сезона потратил на трансферы всего на 1 млн. фунтов больше, нежели на тех же трансферах заработал.

Это произошло из-за рекордного трансфера Гарета Бэйла в мадридский «Реал», которого «Шпоры» продали за 85 млн. фунтов.

Второе место после «Тоттенхэма» занимает «Ливерпуль» с показателем в -121 млн. фунтов. Красные продали Луиса Суареса в «Барселону» в 2014 году за £75 млн., однако после этого провели множество не столь дорогих, но все же затратных трансферов: Садио Мане (£ 34 млн.), Роберто Фирмино (£ 29 млн.), Джорджиньо Вейналдум (£ 25 млн.), Адам Лаллана (£ 25 млн.).

Лидер АПЛ «Челси» имеют баланс в -£192 млн. Этому поспособствовал недавний трансфер Оскара в Китай за £52 млн.

В самый большой минус ушел «Манчестер Сити», который потратил на £402 млн. больше, нежели заработали. Среди значимых покупок отметим Джона Стоунза (£47.5 млн.), Кевина де Брайне (£55 млн.), Рахима Стерлинга (£45 млн. плюс дополнения) и Лероя Сане (£37 млн.).

Фото: drenazhnye-truby.ru