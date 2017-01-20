«Реал» решил продать Роналду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассчитывает продать нападающего команды Криштиану Роналду до того, как истечет срок контракта португальского футболиста

Действующее соглашение 31-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года, сообщает «dynamo.kiev.ua».

Перес хотел бы продать Роналду по окончании сезона-2018/19.

Источник предполагает, что в 2019 году Криштиану переберется в Азию, где получит привлекательный контракт, а на закате карьеры поиграет в MLS.

Фото: «Вести».