«Реал» решил продать Роналду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассчитывает продать нападающего команды Криштиану Роналду до того, как истечет срок контракта португальского футболиста
Действующее соглашение 31-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года, сообщает «dynamo.kiev.ua».
Перес хотел бы продать Роналду по окончании сезона-2018/19.
Источник предполагает, что в 2019 году Криштиану переберется в Азию, где получит привлекательный контракт, а на закате карьеры поиграет в MLS.
Фото: «Вести».
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