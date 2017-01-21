Украинец завоевал «бронзу» Кубка мира по биатлону (ВИДЕО)

На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, Украина завоевала «бронзу»
Сергей Семенов финишировал третьим в индивидуальной гонке, сообщает «Сегодня».
Победил россиянин Антон Шипулин, который преодолел 20-километровую дистанцию с одним промахом на четырех огневых рубежах с результатом 50 минут 38,1 секунды.
Второе место занял лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад (два промаха; +41,0).
Семенов с одним промахом отстал от победителя на 57 секунд.
Результаты индивидуальной гонки на 20 км:
1. Антон Шипулин (0+0+1+0) 50:38.1
2. Мартен Фуркад (0+1+1+0) +41.0
3. Сергей Семенов (0+0+0+1) +56.8
...
16. Владимир Семаков (0+1+0+0) +2:32.1
45. Артем Прима (1+1+2+0) +5:08.1
49. Александр Жирный (2+0+0+) +5:21.0
80. Дмитрий Пидручный (2+1+2+2) +7:58.1
Видео: УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТ
Фото: zn.ua.
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Теги: биатлон, Сергей Семенов, Украина
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