Украинские футболистки разгромили Мьянму

Женская сборная Украины по футболу принимает участие в международном турнире CFA International Women’s Football Tournament в китайском городе Фошань
В стартовом матче, который прошел в четверг, наша сборная со счетом 4:0 разгромила Мьянму, сообщает «Сегодня».
После удачного старта на турнире футболистки получили свободное время и провели его, осматривая Фошань.
21 января, в 13:35 по киевскому времени, сборная Украины сыграет с Таиландом.
Фото: Instagram
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