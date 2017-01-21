МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

«Донбасс» всухую обыгрывает «Дженералз»

0

Киевляне не могут забить дончанам чуть больше 189 минут

ХК «Донбасс» разгромил киевский «Дженералз» в матче 32-го тура чемпионата Украины по хоккею  

По одному разу дончане расписывались в воротах своих соперников в двух первых периодах, а завершающая 20-минутка оказалась провальной для хозяев арены – пять пропущенных шайб и итоговое разгромное поражение со счетом 0:7, сообщает «Сегодня».

«Донбасс» добыл третью «сухую» победу над «Дженералз» кряду. Киевляне не могут забить дончанам чуть больше 189 минут.

«Дженералз» Киев – «Донбасс» – 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)

Шайбы: 0:1 Григорьев (Мазур), 07:37, 0:2 Рамазанов (Егоров, Шаманский), 28:00, 0:3 Нименко (Победоносцев, Яковлевс), 47:45-бол, 0:4 Шаманский (Таран), 49:09, 0:5 Шафаренко (Нименко, Захаров), 51:01, 0:6 Егоров (Шафаренко, Захаров), 52:45, 0:7 Никифоров (Кугут), 59:41.

Фото: ХК «Донбасс»

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Дженералз, Донбасс, УХЛ, хоккей

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> «Кривбасс» с трудом обыграл «Витязь»

«Кривбасс» с трудом обыграл «Витязь»

"> «Белый Барс» обыграл «Дженералз»

«Белый Барс» обыграл «Дженералз»

"> В НХЛ хоккеиста отправили в нокдаун (ВИДЕО)

В НХЛ хоккеиста отправили в нокдаун (ВИДЕО)

"> Российские хоккеистки устроили драку на ЧМ (ВИДЕО)

Российские хоккеистки устроили драку на ЧМ (ВИДЕО)

Загрузка...
Заступник керівника Львівської митниці поговорів на хабарі у 15 тисяч доларів
1415561Згідно повідомлення прес-служби ДФС, на Львівський митниці спіймали на хабарі у розмірі 15 тисяч доларів Юрія Борисова, який тимчасово виконував обов’язки заступника
Росія на кордоні з Україною збирає нову дивізію
24896-1_largeПоблизу кордонів України Російська Федерація 10 січня почала формувати мотострілкову дивізію, яка налічує понад 10 тисяч військових. Про це свідчать результати інспекції

Последние новости

11:06

Легендарный футболист стал тренером «Ливерпуля»

11:04

Кабмин до сих пор не согласовал пенсионную реформу

10:53

«Донбасс» всухую обыгрывает «Дженералз»

10:46

Главой Пентагона назначен «бешеный пес» Маттис

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Донбасс

В зоне АТО погиб военный

В зоне АТО погиб военный »

Запорожье

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО)

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.