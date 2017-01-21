Легендарный футболист стал тренером «Ливерпуля»

Экс-капитан сборной Англии по футболу Стивен Джеррард вернулся в «Ливерпуль» и занял должность тренера академии клуба

Джеррард, являющийся воспитанником «Ливерпуля», объявил о завершении карьеры в ноябре, сообщает «Сегодня».

Экс-футболист приступит к выполнению обязанностей тренера академии «Ливерпуля» в феврале.

«Такое чувство, что я завершил круг, вернувшись к тому месту, где у меня все началось. Однако, это решение основано не на эмоциях – это решение о том, что я могу предложить и привнести в «Ливерпуль». Это назначение дает мне прекрасную возможность учиться и развиваться в качестве тренера, и в то же время предлагать свои знания, идеи и опыт молодым игрокам на важном этапе их развития», – сказал Джеррард.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, затем стал игроком клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «красных» хавбек стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (ныне – Лига Европы), дважды завоевывал Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии, трижды побеждал в Кубке английской лиги.

На его счету более 100 матчей в составе сборной Англии, за которую он выступал в 2000-2014 годах.

Фото: ФК «Ливерпуль».