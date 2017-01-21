Реал осилил Малагу

Два мяча капитана мадридского Реала Серхио Рамоса помогли Сливочным одержать верх над Малагой.

В команде Зинедина Зидана наметился небольшой игровой спад его подопечные не выигрывали уже 3 матча кряду. И на этот поединок они должны были настроится как можно лучше.

С первых минут игры предполагаемо «Бланкос» завладели инициативой и естественно мячом. На 11 минуте мог открывать счет в игре Карим Бензема, но его удар головой пришелся мимо цели. Спустя всего минуту не сумел реализовать свой выход один на один с голкипером голеадор «Галактикос» Криштиану Роналду.

На 16 минуте игры здорово пробил по воротам Реала Чори Кастро, но штанга как лучший друг вратаря спасла мадридцев от пропущенного мяча. 35 минута и после подачи от углового флажка выше других на втором этаже оказался Серхио Рамос, который в своей излюбленной манере переправил головой круглого в угол ворот Карлоса Камени.

А на 43 минуте капитан «Сливочных» оформил дубль, случилось это после назначенного штрафного удара за фол против защитника хозяев Начо, Тони Кроос исполнил подачу в штрафную площадку андалусийцев, где расторопнее других опередив своих коллег по амплуа оказался Серхио Рамос на этот раз испанец ногой направил мяч в сетку.

Во втором тайме команда Зидана увеличила свое преимущество во владении мячом, но это не спасло их от пропущенного гола на 63 минуте гости сократили отставание. С первым ударом от Хуана Карлоса страж ворот Реала справился, но мяч отлетел прямо на Аньора Хуанпи, который распечатал ворота Кейлора Наваса.

К 75 минуте игры мог закрывать все вопросы насчет победителя встречи Криштиану Роналду, но его выстрел пришелся в штангу ворот соперника. Надо сказать, что если бы португалец реализовал все имеющиеся у него моменты в этом поединке, то «Анчоусы» уезжали бы с Сантьяго Бернабеу с полной авоськой пропущенных мячей.

Таким образом, Реал Мадрид минимально обыгрывает Малагу набирает 43 очка и устраивается на первой строчке турнирной таблицы. Для Малаги не все так красочно выглядит они продолжают свою серию без побед и доводят её до 8 матчей и на данный момент остаются на 13 месте в Чемпионате Испании.

Украинский голкипер Денис Бойко на поле не выходил и весь матч просидел в запасе стоит отметить, что украинец потерял свое место в составе после отставки хорошо знакомого нам по работе в Днепре Хуанде Рамоса.

Реал — Малага 2:1

Голы: Рамос, 35, 43 — Хуанпи, 63

Реал: Навас — Начо, Рамос, Варан, Марсело (Иско, 25) — Каземиро, Кроос, Модрич (Ковачич, 78) — Васкес, Бензема (Мората, 82), Роналдо

Малага: Камени — Росалес, Луис Муньос, Вильянуэва, Хуан Карлос (Демикелис, 73) — Ресио, Камачо — Хуанпи, Пабло, Чори (Йони, 67) — Пеньяранда (Сантос, 79)

Предупреждения: Каземиро, Васкес — Хуан Карлос, Камачо, Сантос