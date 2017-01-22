Сборная Украины заняла третье место на «Кубке Эгейского моря»

Юношеская сборная Украины (U-16) победой завершила свои выступления на международном турнире в Турции «Кубок Эгейского моря»

В поединке за третье место украинская команда обыграла Словакию – 3:0, сообщает «Сегодня».

Дублем в нашей команде отличился Михаил Мудрик, еще один гол в матче на счету словацкого игрока Ивана Месика, который поразил собственые ворота.

Фото: ФФУ