Украинский нападающий не доиграл матч чемпионата Испании

Украинский нападающий Роман Зозуля впервые вышел в стартовом составе «Бетиса» в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Спортинга»
Украинец отыграл 52 минуты, после чего был заменен на Аллегриа, сообщает «Сегодня».
Ни с Зозулей на поле, ни после его ухода «Бетис» забить не сумел. Как, впрочем, и «Спортинг».
После 19-ти туров «Бетис» занимает 13-е место в турнирной таблице. «Спортинг» расположился на 18-м месте.
Фото: ФК «Реал»
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Теги: Бетис, Роман Зозуля, футбол
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