Украинка прошла в четвертьфинал Australian Open

Последняя украинка на Открытом чемпионате Австралии Элина Свитолина продолжила свой турнирный путь

Сегодняшними соперниками украинки и австралийца должны были стать чешка Катерина Синякова и бразилец Бруно Соарес, сообщает «Корреспондент.net».

Оба теннисиста являются серьезными парниками и имели шестой номер посева в миксте. Травма бразильца вынудила пару сняться с матча еще до его начала, подарив путевку в четвертьфинал Свитолиной и Гуччионе.

Теннисисты получили день отдыха, пусть даже они и не выступают в одиночном разряде.

Их соперниками по четвертьфиналу станут первые сеяные американцы Бетани Маттек-Сандс и Майк Брайан или же китаянка Сюй Ифань и француз Фабрис Мартен.

Элина Свитолина (Украина)/Крис Гуччионе (Австралия) – Катерина Синякова (Чехия, 6)/Бруно Соарес (Бразилия, 6) – отказ

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