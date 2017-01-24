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Тренер «Арсенала» толкнул арбитра

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FA обвинила Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер был обвинен Футбольной ассоциацией Англии (FA) в недостойном поведении по отношению к арбитру во время игры 22-го тура премьер-лиги против «Бернли» (2:1)

На 93-й минуте матча в ворота лондонцев был назначен пенальти, после чего специалист выразил несогласие с решением арбитра, за что был удален со скамейки, сообщает «Сегодня».

FA обвинила Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром.

26 января француз должен будет ответить на выдвинутые обвинения.

Фото:  allvictory.blogspot.com

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Теги: арбитр, Арсен Венгер, Арсенал, футбол

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