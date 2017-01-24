Украинский форвард «Бетиса» получил травму

Нападающий «Бетиса» и национальной сборной Украины Роман Зозуля получил повреждение

Футболист травмировал левое колено, из-за чего пропустил тренировку, сообщает «Сегодня».

О сроках восстановления не сообщается, но украинец уже занимается с физиотерапевтом.

В матче 19-го тура чемпионата Испании против «Спортинга» (0:0) 27-летний форвард впервые в сезоне появился в основном составе «Бетиса», но был заменен на 52-й минуте на Алегрию.

В «Бетис» Зозуля перебрался летом 2016 года. В текущем сезоне Роман провел шесть матчей во всех турнирах, голов пока что не забивал.

Фото: realbetisbalompie.es