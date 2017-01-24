Представлен календарь MotoGP на 2017 год

FIM опубликовала календарь чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии MotoGP на 2017 год

Руководство MotoGP представило окончательную версию календаря на сезон 2017 года, сообщает «Корреспондент.net».

Если говорить об изменениях по сравнению с прошлым сезоном, то единственное отличие в том, что этап в Германии состоится не 16, а 2 июля. Таким образом FIM увеличила время летнего перерыва.

Календарь MotoGP на сезон-2017:

26 марта – Катар (Лосаил)

9 апреля – Аргентина (Рио Ондо)

23 апреля – США (COTA)

7 мая – Испания (Херес)

21 мая – Франция (Ле-Ман)

4 июня – Италия (Муджелло)

11 июня – Каталония (Барселона)

25 июня – Нидерланды (Ассен)

2 июля – Германия (Заксенринг)

6 августа – Чехия (Брно)

13 августа – Австрия (Ред Булл Ринг)

27 августа – Великобритания (Сильверстоун)

10 сентября – Сан-Марино (Мизано)

24 сентября – Арагон (Моторлэнд)

15 октября – Япония (Мотеги)

22 октября – Австралия (Филлип-Айлэнд)

29 октября – Малайзия (Сепанг)

12 ноября – Валенсия (Рикардо-Тормо)

Фото: autosport.com