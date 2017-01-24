Представлен календарь MotoGP на 2017 год

FIM опубликовала календарь чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии MotoGP на 2017 год
Руководство MotoGP представило окончательную версию календаря на сезон 2017 года, сообщает «Корреспондент.net».
Если говорить об изменениях по сравнению с прошлым сезоном, то единственное отличие в том, что этап в Германии состоится не 16, а 2 июля. Таким образом FIM увеличила время летнего перерыва.
Календарь MotoGP на сезон-2017:
26 марта – Катар (Лосаил)
9 апреля – Аргентина (Рио Ондо)
23 апреля – США (COTA)
7 мая – Испания (Херес)
21 мая – Франция (Ле-Ман)
4 июня – Италия (Муджелло)
11 июня – Каталония (Барселона)
25 июня – Нидерланды (Ассен)
2 июля – Германия (Заксенринг)
6 августа – Чехия (Брно)
13 августа – Австрия (Ред Булл Ринг)
27 августа – Великобритания (Сильверстоун)
10 сентября – Сан-Марино (Мизано)
24 сентября – Арагон (Моторлэнд)
15 октября – Япония (Мотеги)
22 октября – Австралия (Филлип-Айлэнд)
29 октября – Малайзия (Сепанг)
12 ноября – Валенсия (Рикардо-Тормо)
Фото: autosport.com
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
16:22
|
16:16
|
16:16
|
16:05
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0